Die Fußball-Südamerika-Meisterschaft Copa America ist wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben worden. Das gab der Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt. Das Turnier mit Lionel Messi, Neymar und Co. hätte von 12. Juni bis 12. Juli dieses Jahres in Argentinien und Kolumbien stattfinden sollen.

SN/AFP/LLUIS GENE Lionel Messi wird es erst 2021 bei der Copa America zu sehen geben