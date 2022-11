Südkorea reist mit Son zur Fußball-WM nach Katar

Son Heung-min hat trotz einer kürzlich erfolgten Gesichtsoperation den Sprung in den 26-Mann-Kader Südkoreas für die Fußball-WM geschafft. Der Spieler von Tottenham Hotspur hatte sich beim Champions-League-Einsatz gegen Marseille eine Fraktur nahe seines linken Auges zugezogen. Nach der OP erklärte sich Son selbst für fit genug, um bei dem Turnier in Katar anzutreten.

Im Aufgebot, das am Samstag präsentiert wurde, scheint auch der ehemalige Salzburger Hwang Hee-chan auf, der mittlerweile bei den Wolverhampton Wanderers kickt. Südkorea trifft in Katar in der Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Pool-Favorit Portugal.