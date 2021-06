Sulimani: "Das sind Straßenfußballer, die nie aufgeben"

Der frühere Ried-Spieler Emin Sulimani ist ein genauer Kenner des ersten Österreich-Gegners Nordmazedonien.

Einst hat der frühere SV-Ried- und Austria-Wien-Spieler Emin Sulimani gemeinsam mit Marko Arnautovic und Co. in Österreichs U21-Team gespielt. Später hat der Welser, dessen Vater aus Nordmazedonien stammt, ein Angebot abgelehnt, im Nationalteam von Österreichs EM-Auftaktgegner zu spielen. Im Interview spricht der 34-Jährige über das für ihn ganz besondere Spiel am Sonntag in Bukarest.



SN: Wenn Österreich zum EURO- Auftakt gegen Nordmazedonien spielt, schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust?Emin Sulimani: Wenn es nur um den Fußball geht, ...