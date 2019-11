Szenarien für Salzburgs CL-Aufstieg - Fast jeder Sieg reicht

Red Bull Salzburg hat am 10. Dezember eine historische Chance. Die Bullen könnten als erstes österreichisches Fußball-Team ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Bisher hatte nur Sturm Graz 2000/01 in der Königsklasse überwintert. Damals bestritten die 16 besten Teams noch eine Zwischenrunde in Gruppenform.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Salzburg Trainer Jesse Marsch