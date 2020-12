Szoboszlai bereits zum Medizincheck in Leipzig

Der konzerninterne Wechsel von Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig wird festgemacht. Bereits am Donnerstag absolviert der Ungar den Medizincheck und soll auch gleich seine Unterschrift unter den Vertrag in Leipzig setzen.

Wie Sky berichtet, wird der 20-Jährige mit Berater Matyas Esterhazy beim deutschen Bundesligisten erwartet. Am Mittelfeldspieler herrschte großes Interesse von Topclubs aus ganz Europa. Real Madrid, AC Milan, Arsenal oder Bayern München hatten ein Auge auf ihn gesetzt. Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nahm seine Einschätzung im "Kicker" schon vorweg: "Er ist ein talentierter Spieler mit einer sehr guten Torgefahr aus dem Mittelfeld, mit sehr guten Standardsituationen, sehr guten athletischen Voraussetzungen und einer guten Kombination aus Speed und Ausdauer-Leistungsfähigkeit."

Szoboszlai soll für eine festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro den Wechsel von einem Red-Bull-Club zum anderen vornehmen. Damit wird er zwar unter seinem geschätzten Marktwert von mindestens 25 Millionen abgegeben. Salzburg soll aber nach Angaben von Insidern an einem Weiterverkauf mit 20 Prozent der Ablösesumme beteiligt sein.

Für die Bullen hat Szoboszlai in 82 Bewerbsspielen 26 Tore erzielt und 34 Assists geleistet. Beim FC Liefering traf er in 42 Spielen 16 Mal. Als überragendes Talent war Dominik Szoboszlai schon mit 13 Jahren den Talentespähern von Sturm Graz aufgefallen, die traditionell viel im benachbarten Westungarn scouten. Ein Wechsel des Teenagers, der bereits zum Probetraining in Graz war, scheiterte aber an den Transferbestimmungen für Jugendliche.

Salzburg schlug zu, als Szoboszlai 16 Jahre alt war. Er kickte noch in Salzburgs U16 in der Toto-Jugendliga, als er bereits zum ersten Mal ins ungarische A-Nationalteam einberufen wurde. Es dauerte dann bis 2019, ehe er tatsächlich für die Magyaren debütierte. Spätestens mit seinem entscheidenden Last-minute-Tor im Play-off gegen Island im November machte er sich selbst zum Fußballhelden in seiner ungarischen Heimat. Dabei wäre sein Einsatz in dieser Partie fast gescheitert - wegen positiver Coronatests bei Red Bull Salzburg drohte eine Absage, ehe die Nachtests negativ ausfielen.

Der potenzielle Nachfolger steht schon bereit: Die Salzburger haben bereits vor einigen Wochen den US-Amerikaner Brenden Aaronson verpflichtet. Der US-Nationalspieler, der übrigens um drei Tage älter ist als Szoboszlai, kam um gut fünf Millionen Euro von Philadelphia Union.

Einst in Salzburg, dann in Leipzig

Name Nach Leipzig aktueller Verein 1 Roman Wallner Winter 2012 Trainer SAK 1914 2 Georg Teigl Sommer 2014 FC Augsburg 3 Stefan Hierländer Sommer 2014 Sturm Graz 4 Thomas Dähne Sommer 2014 Holstein Kiel 5 Yordy Reyna Winter 2015 Vancouver Whitecaps 6 Rodnei Winter 2015 SV Anthering 7 Peter Gulasci Sommer 2015 RB Leipzig 8 Stefan Ilsanker Sommer 2015 Eintracht Frankfurt 9 Marcel Sabitzer Sommer 2015 RB Leipzig 10 Massimo Bruno Sommer 2015 Charleroi 11 Nils Quaschner Sommer 2015 A. Bielefeld 12 Benno Schmitz Sommer 2016 1. FC Köln 13 Naby Keita Sommer 2016 FC Liverpool 14 Bernardo Sommer 2016 Brighton 15 Dayot Upamecano Winter 2016 RB Leipzig 16 Konrad Laimer Sommer 2017 RB Leipzig 17 Kevin Kampl Sommer 2017 RB Leipzig 18 Amadou Haidara Winter 2018 RB Leipzig 19 Hannes Wolf Sommer 2019 Mönchengladbach 20 Hee-Chan Hwang Sommer 2020 RB Leipzig 21 Dominik Szoboszlai Winter 2021 RB Leipzig

Kevin Kampl wechselte via Dortmund und Leverkusen nach Leipzig.

* Marcel Sabitzer und Massimo Bruno wurden von Leipzig verpflichtet und zuerst nach Salzburg verliehen.

* Als Nachwuchsspieler von Salzburg nach Leipzig wechselten Alexander Schlager (2014/15, heute LASK) und Elvis Osmani (2015/heute SV Stockerau).

Quelle: SN