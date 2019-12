Tabellenführer Inter Mailand gegen Roma nur torlos

Tabellenführer Inter Mailand hat in Italiens Fußball-Serie A mit einem 0:0 daheim gegen AS Roma Punkte abgegeben. Damit könnte Titelverteidiger Juventus Turin am Samstag wieder die Führung übernehmen. Die Turiner haben jedoch das schwierige Gastspiel beim drittplatzierten Lazio Rom vor sich. Bei Inter wurde Valentino Lazaro kurz vor der Pause eingetauscht, der ÖFB-Teamspieler sah die Gelbe Karte.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Nur 0:0 für Inter bei Heimspiel gegen Rom