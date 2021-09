Tabellenführer Tottenham stolpert über Crystal Palace

Tottenham Hotspur hat in der Fußball-Premier-League zum Auftakt der vierten Runde die erste Saisonniederlage kassiert. Der Tabellenführer verlor am Samstag im Londoner Derby bei Crystal Palace mit 0:3 (0:0). Wilfried Zaha brachte Palace im Selhurst Park per Elfmeter in Führung (76.). Ein Doppelpack von Odsonne Edouard (84./93.) sorgte für den ersten Saisonsieg der "Eagles".

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Erster Saisonsieg für Palace