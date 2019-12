Takumi Minamino unterschrieb beim FC Liverpool

Nun ist es offiziell: Takumi Minamino verlässt Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg und wechselt zum FC Liverpool. Der 24-jährige Japaner unterschreibt beim Titelverteidiger der Champions League einen langfristigen Vertrag.



Vier Jahre nach seiner Verpflichtung von Cerezo Osaka und mit 199 Spielen und 64 Toren für Red Bull Salzburg in den Beinen zieht "Taki" weiter. Er trug in seiner Zeit in Salzburg zu fünf Meistertiteln und vier Cupsiegen bei. Beim Champions-League-Sieger 2019 ist er bereits der dritte Spieler mit Salzburg-Vergangenheit nach Sadio Mane (via Southampton) und Naby Keita (via RB Leipzig). Die Ablösesumme bewegt sich in einem vergleichsweise bescheidenen Rahmen. Minamino kann dank einer Ausstiegsklausel um rund 8,5 Millionen Euro gehen. Für den Premier-League-Krösus, dessen Spieler einen Gesamt-Marktwert von mehr als einer Milliarde Euro repräsentieren, ist das ein echtes Schnäppchen. Die Salzburger dürfen aber gemäß den üblichen Gepflogenheiten mit späteren Bonuszahlungen, etwa bei einem Titelgewinn, rechnen.

Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Wenn ein Spieler vom FC Red Bull Salzburg zur aktuell wohl besten Club-Mannschaft der Welt wechselt, zeigt dies, dass wir uns mittlerweile auch international einen sehr guten Namen gemacht haben. Darüber sind wir als Verein auch durchaus stolz. Mit Takumi geht ein überragender Mensch und toller Spieler, mit dem wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam eine extrem erfolgreiche Zeit mit vielen Highlights hatten. Wir wünschen ihm beim FC Liverpool alles Gute und weiterhin viel Erfolg."

Mit zwei überragenden Partien in den Spielen gegen Liverpool (3:4 an der Anfield Road, 0:2 in Salzburg) lieferte Minamino selbst die besten Argumente für den Transfer. Vor dem Match in der Red Bull Arena hatte Trainer Jürgen Klopp intensiv das Aufwärmen der Salzburger beobachtet - bald danach war klar, wem sein besonderes Augenmerk galt.

"Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen"

Takumi Minamino selbst erklärte zum Abschied: "Ich bin mit dem FC Red Bull Salzburg fünf Mal Meister geworden und habe vier Mal den Cup gewonnen. Und jeder einzelne Titel war für mich besonders, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Deshalb möchte ich mich auch für die Unterstützung bedanken, Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen. Aber ich habe mich hier nicht nur als Spieler weiterentwickelt, sondern auch als Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, von den Kollegen, von den Trainern und den Leuten hier. Ich werde all das sehr vermissen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Der FC Liverpool ist ein absoluter Topklub, und es ist eine große Ehre für mich, dorthin zu gehen. Dort werde ich wieder alles geben, so wie ich es auch beim FC Red Bull Salzburg gemacht habe." In der ersten offiziellen Aussendung seines neuen Clubs setzte sich der Japaner gleich sehr hohe Ziele: "Ich möchte die Premier League und die Champions League gewinnen."

Der Club von Trainer Jürgen Klopp ist derzeit bei der FIFA-Club-WM in Katar engagiert, wo nach dem mühevollen 2.1-Halbfinalsieg über Monterrey nun Flamengo Rio als Endspielgegner wartet. Minamino könnte sein Debüt am 4. Jänner geben, wenn Liverpool im FA-Cup auf Stadtrivale Everton trifft. In der Champions League ist Atlético Madrid der Achtelfinalgegner von Liverpool. Anders als früher kann ein Spieler nun auch in einer Saison für zwei verschiedene Clubs in der Königsklasse antreten. Weiteren Glanzvorstellungen von Minamino auf der großen Bühne steht damit nichts mehr im Weg.

Klopp streute Salzburg Rosen

"Das ist eine fabelhafte Nachricht, eine wunderbare Verpflichtung", sagte Jürgen Klopp zum Minamino-Deal. "Wir sind wirklich, wirklich glücklich darüber. Unsere Fans hatten erst kürzlich die Gelegenheit, ihn aus der Nähe zu sehen. Daher muss ich nicht mehr viel über seine Qualitäten sagen." Minamino sei ein "sehr schneller, sehr cleverer Spieler, der den Raum zwischen den Linien finden" könne, wurde Klopp auf der Club-Homepage weiter zitiert. Der Startrainer streute auch den Salzburgern Rosen: "Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Salzburg eine bevorzugte Destination für wirklich talentierte und hungrige Spieler ist. Unsere Erfahrungen mit ihnen auf und abseits des Platzes in den letzten Monaten haben gezeigt, dass ihr Ruf als ein wegweisender, moderner europäischer Club nur wachsen kann."

Quelle: SN