Takumi Minamino wechselt leihweise von Liverpool zu Southampton

Coach Hasenhüttl freut sich auf Arbeit mit Ex-Salzburger

In der englischen Fußball-Premier-League hat es am späten Montagabend einen Transfer mit reichlich Österreich-Konnex gegeben. Der frühere Salzburg-Offensivspieler Takumi Minamino wechselt leihweise bis Ende der Saison von Liverpool zu Southampton, den Team des steirischen Trainers (und Ex-Salzburg-Spielers) Ralph Hasenhüttl. Minamino war Ende 2019 von den Bullen zu Liverpool transferiert worden und kam beim aktuellen englischen Meister seither auf 31 Einsätze und vier Tore.

"Wird uns mehr Tiefe geben"

Hasenhüttl bezeichnete den 26-fachen japanischen Teamspieler als gute Offensiv-Option. "Es freut mich sehr, Takumi in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen", sagte der 53-Jährige. "Das wird uns in einer wichtigen Zeit mehr Tiefe geben." Southampton gab auch zwei Spieler bis Saisonende leihweise ab, und zwar Stürmer Shane Long zu Bournemouth und Verteidiger Yan Valery zu Birmingham City, jeweils Zweitligisten. Das elftplatzierte Southampton gastiert am (heutigen) Dienstag bei Manchester United.

