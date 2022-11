Teamkollege Neves attestiert Ronaldo "spektakuläre Form"

Für seinen Teamkollegen Ruben Neves ist Superstar Cristiano Ronaldo wenige Tage vor Portugals Auftaktspiel gegen Ghana (Donnerstag) bei der Fußball-WM in Katar in ausgezeichneter Verfassung. "Was ich im Training gesehen habe, ist er in spektakulärer Form", erklärte der Mittelfeldakteur am Sonntag. Weder Ronaldos überschaubare Spielzeit bei Manchester United noch sein Aufreger-Interview seien für den Europameister von 2016 ein Problem.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Geht es nach Teamkollege Neves, ist Ronaldo gut drauf