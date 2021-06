Tests von Red Bull Salzburg sind wie Champions League

Die Profis von Red Bull Salzburg stehen vor intensiven Tagen. In den Probespielen gegen europäische Topteams geht es um Stammplätze.

Die ersten der insgesamt zehn Übungseinheiten im Trainingslager in Bramberg hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bereits absolviert. Am Dienstag steht der Test gegen Griechenlands Meister Olympiakos Piräus (Kirchdorf in Tirol, 18 Uhr) auf dem Programm. Die Partie ist gleich eine Standortbestimmung, wo die Truppe des neuen Trainers Matthias Jaissle steht.

Das Vorbereitungsprogramm der Bullen hat es überhaupt in sich. Es gleicht Spielen in der Gruppenphase der Champions League. Nach der Partie gegen Olympiakos testen die Salzburger am ...