Thierry Henry vor Trainer-Engagement bei AS Monaco

Der frühere französische Stürmerstar Thierry Henry soll einem Bericht der Sportzeitung "L'Equipe" zufolge der Nachfolger des entlassenen Leonardo Jardim als Trainer des AS Monaco werden. Der einstige Fußball-Welt- und Europameister soll am Samstag zunächst seine bisherige Funktion als Assistenztrainer des WM-Dritten Belgien aufgeben und am Montag offiziell in Monaco vorgestellt werden.

SN/APA (AFP)/VALERY HACHE Thierry Henry war zuletzt Assistent beim belgischen Nationalteam