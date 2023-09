Tickets für Fußball-EM 2024 kosten 30 bis 2.000 Euro

Die günstigsten Tickets für Spiele der Fußball-EM 2024 in Deutschland kosten 30 Euro. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt gab, werden zu diesem Preis insgesamt 270.000 Eintrittskarten für das Turnier mit 24 Mannschaften für die Gruppenphase verkauft. Platziert werden die Stadionbesucher in den zehn Ausrichterstädten dafür jeweils hinter den Toren. Der Kartenverkauf für die 51 Spiele beginnt am 3. Oktober.

Ausnahme ist das Eröffnungsspiel mit Deutschland am 14. Juni in München mit Karten für 50 Euro in dieser Kategorie. Ab dem Achtelfinale wird es grundsätzlich teurer. Das günstigste Ticket für das Finale am 14. Juli in Berlin kostet 95 Euro. Die Karten der teuersten von vier Kategorien kosten in der Gruppenphase für die Haupt- und Gegentribüne 200 Euro, im Finale 1.000 Euro. Buchbar sind zudem teurere Premium-Optionen für zentralere Plätze - diese kosten für das Endspiel 2.000 Euro.

Zum Kartenverkauf am 3. Oktober werden zunächst 1,2 Millionen der 2,2 Mio. für Fans verfügbaren Karten in den freien Verkauf über die entsprechende Internetseite der UEFA gehen (euro2024.com). Hospitality-Pakete sind bereits erhältlich. Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember in Hamburg steht die nächste Verkaufsphase an.