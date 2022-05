Titel macht Oliver Glasner zur Legende

Der Oberösterreicher führte Frankfurt zu einem historischen Europacup-Triumph.

Seine erste Saison als Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt endete für Oliver Glasner mit einem historischen Erfolg. Der 47-jährige Oberösterreicher führte die Hessen am Mittwoch mit einem dramatischen Finalsieg gegen die Glasgow Rangers zum Titel in der Europa League. Nach dem Triumph gab sich der sonst so besonnene Übungsleiter ausgelassen: "Heute werde ich auch einmal die Sau rauslassen. Und morgen auch. Und wahrscheinlich auch übermorgen. Und wenn es nicht mehr geht, werde ich in den wohlverdienten Urlaub gehen." Ein ...