Titelverteidiger USA im Gold-Cup-Finale gegen Mexiko

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat durch zwei Tore des künftigen Chelsea-Legionärs Christian Pulisic (52., 87.) das Gold-Cup-Finale erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend in Nashville im Halbfinale der Kontinentalmeisterschaft gegen die Auswahl Jamaikas mit 3:1 (1:0) durch und trifft nun in der Nacht auf Montag (3.00 MESZ) im Endspiel in Chicago auf Favorit Mexiko.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Pulisic und McKennie sorgten für die US-Tore