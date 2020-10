Titelverteidigung als Ziel: Flick will mit Bayern "Optimum"

Titelverteidiger Bayern München startet am Mittwoch (21.00 Uhr) mit dem Duell gegen Atletico Madrid in der Salzburg-Gruppe A in die neue Champions-League-Saison. Der deutsche Meister von Österreichs Teamstar David Alaba strebt seinen 17. Startsieg in Folge in der Königsklasse an, allerdings ohne Leroy Sane, der nach einer Kapselverletzung im Knie weiterhin pausiert. Ziel ist die erfolgreiche Titelverteidigung. "Wir haben die Qualität", betonte Trainer Hansi Flick.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Der Bayern-Coach zeigt Respekt vor Atletico