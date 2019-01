Toptalent gibt bei Red Bull Salzburg auf: Schmid wechselt zu Werder Bremen

Als Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg im Sommer 2017 den damals 17-jährigen Romano Schmid verpflichtete, war vor allem bei Sturm Graz die Aufregung riesengroß. Die Bullen hatten den Grazern ein Toptalent weggeschnappt. Schmid hatte unter Trainer Franco Foda bei den Steirern trotz seiner Jugend bereits internationale Einsätze absolviert und kam in der Bundesligatruppe auf einige Spiele. Nach seinem Wechsel wurde es aber, auch verletzungsbedingt, ruhiger um Schmid. In Salzburg kam der Youngster vorwiegend als Kooperationsspieler beim FC Liefering (30 Spiele mit neun Toren) zum Einsatz. In der Bundesliga spielte er für die Truppe von Trainer Marco Rose nur ein Mal. Eine weitere Entwicklung trauen die Salzburger dem Mittelfeldspieler aber anscheinend nicht zu. Schmid erhielt nämlich die Freigabe und wechselt fix zu Werder Bremen. Die Deutschen, die Schmid aber auch wieder für 18 Monate verleihen wollen, sollen eine Million Euro überwiesen haben. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund erklärte den Transfer: "Romano hatte es bei uns aufgrund der großen Konkurrenzsituation sehr schwer. Nach einigen Gesprächen sind wir zur gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass ein Clubwechsel aufgrund der aktuellen Situation die beste Lösung ist."