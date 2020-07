Tor in letzter Minute: Gerhard Struber darf noch auf Klassenerhalt hoffen

Salzburgs Trainer-Export in England braucht starke Nerven im Abstiegskampf. Gerhard Strubers FC Barnsley gewann in der 2. Liga gegen Nottingham Forest mit 1:0, die Entscheidung im Abstiegskampf ist damit aufgeschoben.

"We still believe" twitterte der FC Barnsley nach dem Krimi am Sonntag gegen en ehemaligen Europacupsieger Nottingham. Retter für Ex-Liefering-Coach Gerhard Struber war sein österreichischer Landsmann Patrick Schmidt, der in der 82. Minute für Marcel Ritzmaier ins Spiel gekommen war und in der 92. Minute das Tor erzielte.

Vor der 46. und letzten Runde haben die "Tykes" zwei Punkte Rückstand auf Charlton, das auf dem rettenden 21. Platz liegt. Charlton muss am Mittwoch zum als Meister feststehenden Leeds United, Barnsley trifft auswärts auf Brentford, das noch Chancen auf den Direkt-Aufstiegsplatz hat. Auch Luton auf Platz 22 darf nicht gewinnen.

Quelle: SN