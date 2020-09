Tor zur Champions League: Salzburg trifft auf Maccabi Tel Aviv oder Dinamo Brest

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bekam im Play-off zur Champions League eine lösbare Aufgabe zugelost.

Das Play-off stellt die letzte Hürde auf dem Weg in die Champions-League-Gruppenphase dar. Nachdem Red Bull Salzburg in der vergangenen Saison direkt für die Fußball-Königsklasse qualifiziert war, müssen die Bullen heuer zuvor noch einen Gegner ausschalten. Dabei kommt es am 22./23. September (Hinspiel) und am 29./30. September (Rückspiel) zum Duell gegen den Sieger aus der Begegnung Maccabi Tel Aviv gegen Dinamo Brest. Das ergab die Auslosung am Dienstag im UEFA-Hauptquartier in Nyon.

Quelle: SN