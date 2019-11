Torschützenliste Champions League - Haaland bei acht Toren

Erling Haaland hat beim 4:1 von Salzburg in Genk seinen achten Treffer in der laufenden Saison der Fußball-Champions League erzielt. Der Norweger liegt in der Torschützenliste der Fußball-Königsklasse damit auf Rang zwei hinter Bayerns Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole hält nach seinen vier Toren beim 6:0 bei Roter Stern Belgrad seit Dienstag bei zehn Treffern.

