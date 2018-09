Kapitän Hugo Lloris wird dem englischen Fußball-Topclub Tottenham einige Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Der französische Torhüter fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen aus, wie sein Club am Donnerstag via Twitter bekannt gab. Der Weltmeister verpasste zuletzt bereits die beiden Länderspiele Frankreichs in der Nations League gegen die Niederlande und Deutschland.

Quelle: Apa/Ag.