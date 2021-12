Tottenham oder Vitesse - Rapid muss auf Gegner warten

Rapid Wien muss warten. Wer Gegner im Play-off zur Teilnahme am Achtelfinale der Fußball-Conference League sein wird, dürfte sich am grünen Tisch entscheiden. Tottenham aus der englischen Premier League oder Vitesse Arnheim aus der niederländischen Ehrendivision wird sich den Grünweißen am 17. und 24. Februar gegenüberstellen. Rapid hat im ersten Duell Heimvorteil.

SN/APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER Potenzieller Rapid-Gegner: Ex-Austria-Coach Thomas Letsch