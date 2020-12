Tottenham ohne Starstürmer Kane nach Linz

Tottenham-Torjäger Harry Kane wird der ersatzgeschwächten LASK-Abwehr erspart bleiben. Der englische Teamstürmer in Diensten von Tottenham fehlte am Mittwoch wie seine Teamkollegen Carlos Vinicius, Erik Lamela, Sergio Reguilion und Toby Alderweireld im Mannschaftstraining. "Alle verletzt", lautete der knappe Kommentar von Tottenham-Coach Jose Mourinho vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag beim LASK.

SN/APA (AFP)/MATTHEW CHILDS Kane wird Tottenham in Linz fehlen