Tottenham siegt in LASK-Gruppe bei Rasgrad 3:1

Tottenham Hotspur hat in der LASK-Gruppe J vor dem Donnerstag-Abendspiel der Linzer bei Royal Antwerpen mit dem Tabellenführer aus Belgien gleichgezogen. Beim punktelosen Schlusslicht Ludogorez Rasgrad feierte die Truppe von Jose Mourinho einen 3:1-Erfolg und hält damit so wie Antwerpen bei sechs Punkten. In der Gruppe C feierte Bayer Leverkusen einen 4:2-Erfolg bei Hapoel Be'er Sheva. PAOK Saloniki mit Stefan Schwab besiegte PSV Eindhoven 4:1.

SN/APA (AFP)/NIKOLAY DOYCHINOV Die Londoner feierten einen Auwärtssieg