Toulouse schlägt Liverpool in EL, Sporting-Sieg über Rakow

Liverpool hat in der Europa League eine überraschende Niederlage beim FC Toulouse kassiert und damit den vorzeitigen Gruppensieg in der LASK-Gruppe E aus der Hand gegeben. Die "Reds" von Trainer Jürgen Klopp, der eine B-Elf aufstellte, mussten sich am Donnerstag beim Tabellen-14. der französischen Fußball-Liga mit 2:3 geschlagen geben. In der Sturm-Gruppe D besiegte Sporting Lissabon daheim Rakow Czestochowa 2:1. Einen Torerfolg gab es für Junior Adamu vom SC Freiburg.

Aron Dönnum gelang in der 36. Minute entgegen des Spielverlaufs die Führung für Toulouse, nachdem sich der Norweger den Ball im Spielaufbau von Liverpool-Verteidiger Konstantinos Tsimikas geholt hatte. Zur Pause kamen Mohamed Salah, der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai sowie Trent Alexander-Arnold ins Spiel. Ein Treffer von Toulouse-Stürmer Thijs Dalinga (50.) wurde nach einem Foulspiel im Vorfeld aberkannt. Acht Minuten später erhöhte der niederländische Torjäger aber technisch versiert (58.).

Ein Eigentor von Cristian Casseres (74.) machte die Partie kurz spannend, ehe Frank Magri (76.) das Stadion erneut zum Beben brachte. Der eingewechselte Diogo Jota (89.) sorgte mit seinem Anschlusstreffer für eine dramatische Schlussphase. In dieser erzielte Jarell Quansah in der 98. Minute den vermeintlichen Ausgleich, doch nach einem Handspiel des argentinischen Weltmeisters Alexis Mac Allister im Vorfeld und VAR-Intervention wurde das Tor aberkannt. Für den Premier-League-Dritten war es im vierten Gruppenspiel der erste Punkteverlust. Toulouse ist mit sieben Punkten zwei Zähler hinter Liverpool Zweiter.

Matchwinner für Sporting Lissabon gegen Rakow war Pedro Goncalves, der die Portugiesen mit zwei Elfmeter-Treffern (14., 52.) zum Sieg schoss. Milan Rundic (71.) gelang für die Polen, bei denen Bogdan Racovitan bereits in Minute 12 vom Platz geflogen war, nur noch der Anschlusstreffer. Sporting ist nun mit sieben Punkten Zweiter hinter Leader Bergamo (10), Rakow (1) ist drei Zähler hinter Sturm Schlusslicht.

In Gruppe A feierte der SC Freiburg mit Philipp Lienhart in der Startelf einen klaren 5:0-Sieg über Backa Topola. ÖFB-Legionär Adamu, der wie sein Landsmann Michael Gregoritsch in der zweiten Hälfte ins Spiel kam, traf keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 4:0 (80.) und bereitete den fünften Treffer von Ritsu Doan vor. Im Parallelspiel besiegte West Ham Olympiakos Piräus mit 1:0.

In der Gruppe B blieb Ajax Amsterdam auch im vierten Spiel ohne Sieg. Gegen Brighton & Hove Albion unterlag der niederländische Spitzenclub mit 0:2 (0:1), womit der Tabellenelfte der Eredivisie lediglich zwei Punkte auf dem Konto hat. Für Brighton trafen der 21-jährige Barca-Leihspieler Ansu Fati (15.) und Simon Adingra (53.). Tabellenführer ist Marseille, das bei AEK Athen 2:0 gewann.

Die AS Roma verlor in der Gruppe G bei Slavia Prag mit 0:2 (0:0) und gab damit auch die Tabellenführung an die punktegleichen Tschechen ab. Der gesperrte Star-Trainer Jose Mourinho sah die Niederlage in Prag von der Tribüne aus. In der Gruppe H ist Bayer Leverkusen der Gruppensieg nach einem späten 1:0-Erfolg bei Karabach Agdam kaum mehr zu nehmen. Torjäger Victor Boniface wurde mit einem verwandelten Elfmeter in der 93. Minute zum Matchwinner für den Tabellenführer der deutschen Bundesliga, der als einziger Club in der Europa League mit vier Siegen noch makellos ist.