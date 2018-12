Trainer Hütter fordert mit Frankfurt die Bayern

Die deutsche Fußball-Bundesliga geht mit zwei Krachern am Wochenende in die Winterpause. Am Freitag treffen Spitzenreiter Borussia Dortmund und Verfolger Borussia Mönchengladbach aufeinander, beim Gastspiel von Meister Bayern München bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt kommt es am Samstag zum Duell von Eintracht-Trainer Adi Hütter mit seinem Vorgänger Niko Kovac.

SN/APA (dpa)/Hasan Bratic Adi Hütter mit Frankfurt vor brisantem Duell mit Bayern