Trainer-Paukenschlag: Bayern feuert Nagelsmann

Beim deutschen Rekordmeister Bayern München gibt es ein personelles Erdbeben: Der Club trennt sich von Cheftrainer Julian Nagelsmann, Nachfolger soll Thomas Tuchel werden.

Die "Bild"-Zeitung berichtete von der Personalie am Donnerstagabend. Die Bayern, seit neun Jahren durchgehend Meister, hatten zuletzt durch eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Leverkusen die Tabellenführung an Dortmund verloren. Der BVB ist nächste Woche im Klassiker der Gegner der Bayern - Thomas Tuchel war einst Dortmund-Coach.

In der Champions League konnte sich Nagelsmanns Team im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain profilieren und den Messi/Mbappé-Club aus dem Bewerb werfen.

Das 35-jährige Trainer-"Wunderkind" Nagelsmann kam via TSG Hoffenheim und RB Leipzig zu den Bayern. Er holte 2022 gleich in seiner ersten Saison den Meistertitel, in der Champions League war bereits frühzeitig das Aus im Viertelfinale gegen Villarreal gekommen.