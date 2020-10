Trainer von Red Bull Salzburg hadert: "Es ist schwierig, besser zu spielen "

Salzburg-Coach Jesse Marsch grübelt darüber, wie seine Mannschaft trotz einer sehr starken Leistung bei Atlético Madrid mit 2:3 verlieren konnte. Und jetzt kommen auch noch die Bayern.

Fußballmeister Red Bull Salzburg erlebte auch am zweiten Spieltag der Champions League am Dienstag einen bitteren Abend. Wie schon in der Startrunde beim 2:2 gegen Lok Moskau verschenkten die Bullen beim 2:3 in Madrid gegen Atlético Punkte. Gegen die Russen sah die Truppe von Trainer Jesse Marsch wie der sichere Sieger aus, in Madrid wäre zumindest ein Remis verdient gewesen.

Vier Punkte aus diesen beiden Spielen wären möglich gewesen. Die Realität sieht aber anders aus: Mit nur einem ...