Trainerfrage bei Red Bull Salzburg: Ex-Coach der Bullen ist für Jaissle ein Rivale

Salzburgs Meistertrainer Matthias Jaissle hat bei Red Bull Salzburg noch einen Vertrag bis 2025. Dennoch brodelt es in der Gerüchteküche.

Die Fußballsaison 2022/23 neigt sich dem Ende entgegen und das bedeutet, dass auch die Transferperiode im Sommer beginnt. Das bedeutet auch, dass es in der Gerüchteküche bezüglich bevorstehender Spieler- und Trainerwechsel immer mehr zu brodeln beginnt. Im Mittelpunkt dabei stehen auch immer öfters Profis und Coaches von Red Bull Salzburg. Von Trainer Matthias Jaissle, der die Bullen auch in seinem zweiten Jahr als Cheftrainer in Salzburg zum Meistertitel geführt hat, bis zu Torjäger Noah Okafor und Youngster Maurits Kjærgaard, zahlreiche ...