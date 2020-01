Trainerschelte für Hannes Wolf: "Nicht weglaufen"

Österreichs Fußball-Nationalteam-Aspirant Hannes Wolf hat nach seinem Verleih-Wunsch am Donnerstag einen öffentlichen Rüffel von seinem Club-Trainer Julian Nagelsmann bekommen.

"Grundsätzlich können wir nicht jeden Spieler verleihen, der unzufrieden ist. Er muss auch mal ein Tal durchlaufen. Es bringt nichts, immer nur wegzulaufen. Er war halt fünf Monate verletzt", sagte RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann.

Der 20-jährige Steirer Wolf war bis Ende November mit einem Knöchelbruch ausgefallen und beim deutschen Tabellenführer seither auf zwei Einsätze gekommen. Zuletzt hatte der frühere Salzburg-Kicker verkündet, sich für die Rückrunde verleihen lassen zu wollen, um die Chance auf eine EM-Teilnahme zu wahren.

Wie gut ihn die öffentliche Zurechtweisung künftig schlafen lässt, ist ungewiss. Zuletzt sammelten Wolf und seine Kollegen immerhin Wissen in einem vom Club verordneten Schlafseminar. "Es ging darum, den Jungs zu erklären, welche Rhythmen es gibt, was guter Schlaf bedeutet. Es ist ein wichtiges Tool zur Regeneration. Und richtig schlafen heißt nicht, dass man zwölf Stunden im Bett liegen soll", erklärte Nagelsmann die Maßnahme. Seine Truppe verteidigt am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger Bayern München.

Quelle: SN