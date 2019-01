Transferkrimi um Hinteregger: Wo landet der Ex-Bulle?

Seine kritischen Aussagen über Trainer Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen") haben ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger beim FC Augsburg ins Abseits gebracht. Am letzten Transfertag buhlen einige Clubs um den ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Spieler.

Er ist unangepasst, hat Ecken und Kanten und passt als Social-Media-Verweigerer und Freizeitjäger so gar nicht in den modernen Profifußball: Doch die fußballerischen Qualitäten des Martin Hinteregger sind unbestritten. Daher gibt es jede Menge Interessenten, die den 26-Jährigen verpflichten wollen. Bei Abstiegskandidat Augsburg hat der Kärntner kein Leiberl mehr, seit er am Wochenende seine Meinung über Trainer Manuel Baum deutlich kundgetan hat.

Das reizvollste Gerücht aus österreichischer Sicht lautet: Adi Hütter will Hinteregger nach Frankfurt lotsen. Gemeinsam holten die beiden 2014/15 mit Red Bull Salzburg das Double in Österreich. Allerdings dürfte die Eintracht bereits mit dem 19-jährigen Brasilianer Tuta eine Lösung für die Defensive gefunden haben. Sein Transfer steht vor dem Abschluss.

Ebenfalls an Hinteregger interessiert sein sollen FC Fulham (Vorletzter der englischen Premier League, trainiert von Ex-Leicester-Meistercoach Claudio Ranieri) sowie SPAL Ferrara. Nach SN-Informationen hat der italienische Serie-A-Club die besten Karten. Beim Liga-15. wurde vor wenigen Tagen der Vertrag mit dem Schweizer Teamspieler Johan Djourou aufgelöst. Er war nur auf fünf Einsätze für SPAL gekommen. Routine in der Innenverteidigung wird nun dringend gesucht. Mit italienischen Clubs war Hinteregger immer wieder in Verbindung gebracht worden. Tatsächlich war sein erster Kontakt ins Ausland in Richtung Süden gewesen: Bereits als 13-Jähriger hatte Hinteregger bei einem Probetraining in Bologna vorspielen dürfen. Er entschied sich dann aber, die Akademie in Salzburg vorzuziehen.

Martin Hintereggers Vereinskarriere