Transferschluss in den großen Ligen: Am Montag werden noch Millionendeals bei den Megaclubs vollzogen.

Bis zum Abend werden noch die Drähte glühen und letzte Wintertransfers unter Dach und Fach gebracht. Bleiben Sie hier auf dem letzten Stand.

Upamecano in Gesprächen mit den Bayern

Auch an der Säbener Straße in München tut sich einiges. Dayot Upamecano hat seine Berater zum Rekordmeister geschickt. Der Franzose, der zwischen 2015 und 2017 in Salzburg verteidigte, würde allerdings erst im Sommer von RB Leipzig zu den Bayern wechseln.

Salzburg-Albtraum Radonjic geht nach Berlin

2018 gehörte Nemanja Radonjic zu jenem Team von Roter Stern Belgrad, das Red Bull Salzburg aus seinen Champions-League-Träumen riss. Mittlerweile ist der serbische Teamspieler bei Marseille gelandet, soll aber noch heute auf Leihbasis zu Hertha BSC wechseln.

Hütter angelt sich Bullen-Wunschspieler

Eintracht Frankfurt hat Sturmtalent Ali Akman verpflichtet. Er kommt aber erst im Sommer. Der 18-Jährige spielt derzeit beim türkischen Zweitligisten Bursaspor und soll auch von Red Bull Salzburg umworben worden sein. "Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Man wolle Akman "aufbauen und entwickeln".

Die Eintracht treibt damit weiter die Personalplanungen über die aktuelle Saison hinaus voran. In der vergangenen Woche hatte der Verein bereits die Verpflichtung von Christopher Lenz von Union Berlin verkündet. Lenz unterschrieb bis 2024.

Ćaleta-Car wartete vergeblich auf Abflug nach Liverpool

Laut englischen Medien hat Jürgen Klopp einen weiteren Ex-Bullen nach Liverpool lotsen wollen. Weil mit Virgil van Dijk und Joe Gomez gleich zwei Verteidiger beim englischen Meister länger ausfallen, besteht Handlungsbedarf. Neben anderen Kandidaten war auch Duje Ćaleta-Car im Gespräch. Er sei bereits am Flughafen bereitgestanden, doch sein Club Olympique Marseille legte ein Veto ein. Den Kroaten verkaufte Red Bull Salzburg 2018 um 20 Millionen Euro zu OM, womit er einer der besten Deals der Vereinsgeschichte war.

Quelle: SN