Weltmeister zum Nulltarif, reiselustige Brasilianer und wiederaufgetauchte Millionenstars: Der Transferschluss in den europäischen Ligen bringt wie jedes Jahr großes Kino.

Bis zum Abend werden noch die Drähte glühen und letzte Wintertransfers unter Dach und Fach gebracht - oder im letzten Moment abgeblasen. In Österreich bleibt das Transferfenster übrigens noch eine Woche länger offen. Bleiben Sie hier auf dem letzten Stand.

Tinte trocken...

Auf zweierlei kann man sich im Transfergeschehen verlassen: Dass die Phrasen "Tinte trocken" oder "Deal done" verwendet werden, und dass die Clubs ein schönes Video vom Tintentrocknungsprozess samt lächelnder Protagonisten in die sozialen Medien stellen. Herr Benes war zuletzt für Mönchengladbach tätig und freut sich nun auf Augsburg:





Karussell auf Hochtouren

Auf Hochtouren dreht sich das Transferkarussell bei RSC Anderlecht. Der belgische Club hat im Winter zehn Spieler abgegeben (unter ihnen den Österreicher Peter Zulj zu Göztepe Izmir) und sieben Neue geholt. Sein Glück beim Brüsseler Verein versucht auch Majeed Ashimeru, auf Leihbasis von Red Bull Salzburg abgegeben. Er hat bislang noch keine Einsatzminuten für Anderlecht sammeln können. Sein bisheriger Mitspieler Michel Vlap lernt nun Ashimerus Salzburg Ex-Kollegen Masaya Okugawa kennen - er wird ebenfalls bei Arminia Bielefeld andocken.

Kevin Wimmer zurück nach Deutschland

Wer war noch mal Kevin Wimmer? Es ist still geworden um den Oberösterreicher. Der Verteidiger steht in der Liste der teuersten Transfer österreichischer Fußballer immer noch ganz weit oben. Um knapp 20 Millionen Euro wechselte er 2017 von Tottenham zu Stoke City. 2016 verzeichnete er immerhin drei EM-Einsatzminuten für Österreich gegen Portugal. Zuletzt reichte es für den einstigen Köln- und Hannover-Legionär nur mehr für Spiele in der 2. Mannschaft von Stoke. Nun soll Zweitligist Karlsruhe beim 28-jährigen Innenverteidiger zugreifen.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Ein Wimmer geht immer: Der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger soll in Karlsruhe landen.

Ein Globetrotter namens Ailton

Abwehrspieler Ailton vom VfB Stuttgart ist mit dem gleichnamigen "Kugelblitz" nicht zu verwechseln, aber ähnlich reiselustig. Er wechselt zum dänischen Meister FC Midtjylland. Der 25 Jahre alte Brasilianer stand seit Sommer 2017 beim VfB unter Vertrag, hat seither aber Europa schon von West bis Ost kennengelernt: Er war nach Portugal an Estoril Praia und den SC Braga sowie nach Aserbaidschan an Karabach Agdam verliehen worden. In der laufenden Saison kam der Außenverteidiger noch nicht zum Einsatz.

Weltmeister Mustafi hilft Schalke

Shkodran Mustafi, 2014 mit Deutschland Weltmeister, hilft dem tief in der Krise steckenden FC Schalke 04 aus und kommt zum Nulltarif, weil Arsenal den Vertrag auflöst. Die Königsblauen haben Bedarf, weil Verteidiger Ozan Kabak an Liverpool abgeben wird. Jogi Löws Champions von Rio sind überhaupt sehr gefragt im aktuellen Transfergeschehen. Auch Sami Khedira soll in die Bundesliga zurückkehren und von Juventus Turin zu Hertha BSC wechseln.

Upamecano in Gesprächen mit den Bayern

Auch an der Säbener Straße in München tut sich einiges. Dayot Upamecano hat seine Berater zum Rekordmeister geschickt. Der Franzose, der zwischen 2015 und 2017 in Salzburg verteidigte, würde allerdings erst im Sommer von RB Leipzig zu den Bayern wechseln.

SN/AP Dayot Upamecano (oben).

Salzburg-Albtraum Radonjic geht nach Berlin

2018 gehörte Nemanja Radonjic zu jenem Team von Roter Stern Belgrad, das Red Bull Salzburg aus seinen Champions-League-Träumen riss. Mittlerweile ist der serbische Teamspieler bei Marseille gelandet, soll aber noch heute auf Leihbasis zu Hertha BSC wechseln.

Hütter angelt sich Bullen-Wunschspieler

Eintracht Frankfurt hat Sturmtalent Ali Akman verpflichtet. Er kommt aber erst im Sommer. Der 18-Jährige spielt derzeit beim türkischen Zweitligisten Bursaspor und soll auch von Red Bull Salzburg umworben worden sein. "Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Man wolle Akman "aufbauen und entwickeln".

Die Eintracht treibt damit weiter die Personalplanungen über die aktuelle Saison hinaus voran. In der vergangenen Woche hatte der Verein bereits die Verpflichtung von Christopher Lenz von Union Berlin verkündet. Lenz unterschrieb bis 2024.

Ćaleta-Car wartete vergeblich auf Abflug nach Liverpool

Laut englischen Medien hat Jürgen Klopp einen weiteren Ex-Bullen nach Liverpool lotsen wollen. Weil mit Virgil van Dijk und Joe Gomez gleich zwei Verteidiger beim englischen Meister länger ausfallen, besteht Handlungsbedarf. Neben anderen Kandidaten war auch Duje Ćaleta-Car im Gespräch. Er sei bereits am Flughafen bereitgestanden, doch sein Club Olympique Marseille legte ein Veto ein. Den Kroaten verkaufte Red Bull Salzburg 2018 um 20 Millionen Euro zu OM, womit er einer der besten Deals der Vereinsgeschichte war.

SN/gepa Ex-Bulle Ćaleta-Car wird doch nicht bei Jürgen Klopp landen.

Quelle: SN