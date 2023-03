Traum von Wechsel zu Liverpool geplatzt: Jetzt ist das Wunderkind bei Red Bull Salzburg gefordert

Vor der Partie am Sonntag beim LASK muss Fußballmeister Red Bull Salzburg den Ausfall von Luka Sucic verkraften. Ersatz steht aber bereit.

Nach seiner Auswechslung am vergangenen Sonntag im Topspiel gegen Rapid hatte man bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg schon befürchtet, dass Luka Sucic länger ausfallen könnte . Am Mittwoch kam nun die erschütternde Diagnose, die wahrscheinlich auch einen Transfer des Kroaten nach Ende der Saison in eine der europäischen Topligen unmöglich macht.

Sucic wird lange fehlen

Die detaillierten Untersuchungen der letzten beiden Tage haben ergeben, dass der 20-jährige kroatische A-Teamspieler am linken Knie operiert werden muss und ...