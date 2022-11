Trio von Red Bull Salzburg bringt Schwung: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick lobte Junior Adamu

Die Bullen Maximilian Wöber, Nicolas Seiwald und Junior Adamu zeigten im Länderspiel gegen Italien, dass sie für die EM-Qualifikation bereit sind. Vor allem Angreifer Adamu machte viel Spaß.

Das hat es in der langen Erfolgsgeschichte von Red Bull Salzburg auch noch nicht gegeben. Gleich drei Profis des österreichischen Fußball-Serienmeisters standen im Test gegen Italien in der Startformation Österreichs. Und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sah drei starke Bullen, die im Spiel auch viele Akzente setzten. Maximilian Wöber scheint bei Rangnick als linker Außenverteidiger die besten Karten zu haben. Nicolas Seiwald gehört im zentralen Mittelfeld ohnehin die Zukunft. Und Junior Adamu agierte in seinem zweiten Länderspiel an der Seite von Routinier Marko Arnautovic auch wie ein alter Hase. Adamu brachte die Abwehrspieler der Italiener trotz eisiger Temperatur ordentlich ins Schwitzen. Selbst ein Topprofi im Abwehrzentrum wie Leonardo Bonucci sah gegen Youngster Adamu oft nicht gut aus.

Sonderlob wollte Rangnick eigentlich keines verteilen, beispielhaft nannte er aber Adamu, der erstmals in der ÖFB-Startformation gestanden war. Der 21-Jährige habe in Salzburg eine sehr gute Entwicklung genommen und ein "richtig gutes Spiel gemacht". In seiner Jugend war Adamu ein großer Fan von David Alaba. Gegen Italien stand der 21-Jährige gemeinsam mit Alaba in der Startelf Österreichs. "Seine Entwicklung war krass und so weit will ich auch mal kommen. Mein Vorbild auf meiner Position ist Robert Lewandowski, der einfach unglaublich viele Tore macht. Als ich ihm beim Spiel gegen die Bayern gegenüberstand und die Hand gegeben habe, ging für mich echt ein Traum in Erfüllung", sagte Adamu, der ein Mal die Stange traf.