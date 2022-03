Trotz Corona-Misere: Bayern-Frauen sehen Chancen in Paris

Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen trotz dezimierten Kaders selbstbewusst in das Champions-League-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Auch die beiden österreichischen Internationalen Carina Wenninger und Sarah Zadrazil fallen für die Partie in Paris am Mittwoch (21.00 Uhr/live DAZN) weiter aus. In Verteidigerin Maximiliane Rall vermeldete der deutsche Meister am Dienstag den siebenten Corona-Fall im Team. Das Hinspiel hatte mit 2:1 für die Französinnen geendet.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Zadrazil war im Hinspiel noch mit von der Partie