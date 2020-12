Trotz Coronakrise: Red Bull Salzburg mit fast 85 Millionen Euro Eigenkapital reich wie nie

Nicht nur sportlich ist Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg top, auch wirtschaftlich stehen die Bullen bestens da. Man kann behaupten, dass die Salzburger in Geld schwimmen. Das Eigenkapital wurde auf 85 Millionen Euro gesteigert.

Die scheinbar endlose Erfolgsgeschichte von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg wird so schnell auch nicht vorbei sein. Auch in der Coronakrise nicht. Denn die Kasse des Serienmeisters füllt sich weiter. Die Bullen werden auch in Zukunft in der Lage sein, Transfers zu tätigen, von denen der Rest der heimischen Fußballclubs aus finanziellen Überlegungen nicht einmal träumen kann. Salzburg ist auch in wirtschaftlicher Hinsicht im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 die klare Nummer eins der Bundesliga gewesen. Es gab einen Gewinn von 40,36 ...