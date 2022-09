Trotz Kritik an Katar: Kimmich spürt WM-Lust

Deutschlands Nationalspieler Joshua Kimmich freut sich trotz der anhaltenden Kritik und zahlreicher Vorbehalte gegen das Gastgeberland Katar auf die Fußball-Weltmeisterschaft. "Auf eine WM hat man als Fußballspieler natürlich extreme Lust. Natürlich ist es in diesem Fall so, dass viel darüber diskutiert wird, auch zurecht diskutiert wird", sagte 27-Jährige von Bayern München am Dienstag.

Kimmich trotz Störgeräuschen heiß auf WM