Trotz Millionen: Englands Clubs starten mit Pleiten, Pech und Pannen

In den Achtelfinalhinspielen konnten die Mannschaften aus der Premier League, der besten Liga der Welt, nicht überzeugen. Es setzte in vier Spielen drei Niederlagen und ein Remis.

Der Start ins internationale Fußballjahr 2023 ist den Millionenteams aus der englischen Liga nicht nach Wunsch gelungen. In den Hinspielen des Achtelfinales der Champions League gab es für die Vertreter von der britischen Insel nur ein mageres Remis. Das holte Manchester City beim 1:1 am Mittwoch in Leipzig. Es überwogen Pleiten, Pech und Pannen.

Für die Panne des Achtelfinales hatte Liverpools Startorhüter Alisson Becker gesorgt. Beim 2:5-Debakel gegen Titelverteidiger Real Madrid bedeutete der Patzer des Brasilianers den Anfang ...