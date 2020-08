Tuchel würdigt Superstar Neymar: "Ein anderer Anführer"

Paris-Saint-Germain-Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Champions-League-Halbfinale am Dienstagabend gegen RB Leipzig die Bedeutung von Brasiliens Topstar Neymar in seinem Team hervorgestrichen. Der 28-Jährige verfüge über Qualitäten, die nicht immer entsprechend gewürdigt würden, meinte der Deutsche am Montag in Lissabon.

SN/APA (AFP/POOL)/DAVID RAMOS Tuchel betonte die Bedeutung von Neymar für PSG