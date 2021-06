Am Anfang überwog noch die Skepsis. "Wir haben nichts Zwingendes vorzuweisen", sagte ORF-Co-Kommentator Roman Mählich und auch Herbert Prohaska kam nach 45 Spielminuten zum Befund: "Wir halten dagegen, aber wir müssen uns verbessern." Dann schleuderte der Experte Helge Payer ein Zitat von Calvin Maxwell, dem amerikanischer Buchautor, Redner, Coach und Pastor, in die Runde: "Teamwork makes the dream work". Und der rot-weiß-rote Traum schien langsam aber sicher Gestalt anzunehmen. Die Azzurri schienen von den zunehmend kampfeslustigen Österreichern überrascht, ja irritiert ...