Über 120 Millionen Euro für Champions-League-Sieger Bayern

Der dritte Champions-League-Triumph beschert dem FC Bayern München eine Rekordsumme bei den Prämienzahlungen der UEFA. Mit dem 1:0 im Endspiel am Sonntagabend gegen Paris Saint-Germain steigerte der deutsche Fußball-Rekordmeister seine Einnahmen auf 115,69 Millionen Euro, sofern die UEFA wegen geringerer Erlöse aus der Vermarktung der Königsklasse keine Corona-Abschläge vornimmt.

Dazu kommen noch ein knapp zweistelliger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool sowie die Zuschauereinnahmen aus drei Heimspielen in der Gruppenphase, die vor der Coronavirus-Pandemie noch in einer ausverkauften Münchner Allianz Arena ausgetragen wurden. Allein der Finalsieg der Bayern gegen PSG wird von der UEFA mit 19 Millionen Euro honoriert. Als erstes Team überhaupt gewannen der Club von ÖFB-Star David Alaba alle Partien in einer Königsklassen-Saison, nämlich elf.

Quelle: Apa/Dpa