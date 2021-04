Über Red Bull Salzburg gelingt der Sprung nach Leipzig: Jung-Coach Jaissle lässt die Talente jubeln

Die Trainerzukunft bei Red Bull Salzburg ist geklärt. Jesse Marsch unterschrieb für zwei Jahre bei RB Leipzig und Matthias Jaissle für drei Jahre beim österreichischen Fußballmeister.

Noch am Mittwoch nach dem 1:1 gegen den Wolfsberger AC hatte Salzburg-Trainer Jesse Marsch erklärt: "Lassen wir das Thema Leipzig einmal ruhen für die nächsten Tage und reden wir nach dem Cupfinale am Samstag weiter." Bereits am Donnerstag waren alle Aussagen der vergangenen Tage Schnee von gestern. Auch jene von Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der am Dienstag noch betont hatte: "Wir haben drei Trainerkandidaten auf der engeren Liste, es gibt keine Einigung mit Jesse Marsch." Schon am Donnerstag hatte dann alles ...