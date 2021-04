Über Red Bull Salzburg zum Millionentransfer: SN-Kolumnist Hütter bricht Ablöserekord

Adi Hütter ist zu einem der besten Trainer in der deutschen Bundesliga aufgestiegen. Für die Rekord-Ablösesumme in Deutschland von 7,5 Millionen Euro wechselt er im Sommer von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Und der ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg wird während der EM für die "Salzburger Nachrichten" als Kolumnist tätig sein.

Der Karriereweg von Adi Hütter als Trainer ist mit großen Erfolgen gepflastert. Der ehemalige Meistermacher von Salzburg und Bern hat sich auch in einer der europäischen Topligen durchgesetzt. Wer sich in der deutschen Bundesliga, im Land des vierfachen Weltmeisters, etabliert, zu einem der besten Trainer aufsteigt, der steht auf der Karriereleiter ganz weit oben. Nach sensationellen Erfolgen mit der Frankfurter Eintracht, mit der er wahrscheinlich die Champions League erreicht, stellt sich der 51-Jährige einer neuen Herausforderung. Hütter wird in der ...