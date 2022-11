Über Red Bull Salzburg zur Wüsten-Weltmeisterschaft in Katar

Die Schweizer "Nati" fliegt mit zwei Bullen-Profis nach Katar: Neben Stürmer Noah Okafor rutschte überraschend auch Torhüter Philipp Köhn ins WM-Aufgebot.

Noch zehn Tage bis zum Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft - höchste Zeit also, sich sportlich mit dem Turnier in der Wüste Katars auseinanderzusetzen. Den Startschuss bilden die ersten Kadernominierungen und die waren am Mittwoch auch für WM-Zuschauer Österreich interessant.

Okafor und Köhn für die Schweiz in Katar

So stehen im Schweizer WM-Kader gleich zwei Spieler von Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg. Neben Torjäger Noah Okafor hat es auch Bullen-Torhüter Philipp Köhn ins Aufgebot für Katar ...