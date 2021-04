Überblick über Zuschauer-Situation in den zwölf EM-Städten

Die zwölf derzeit geplanten Ausrichterstädte der Fußball-EM im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) haben bis zu einer Deadline des europäischen Verbandes UEFA am Mittwoch allesamt ihre aktuellen Konzepte zur Zulassung von Zuschauern in der Corona-Pandemie abgegeben. Laut Medieninformationen können diese noch bis 28. April modifiziert werden, ehe eine endgültige Entscheidung über mögliche Turnieränderungen fallen soll. Ein Überblick über den Status in allen zwölf Gastgeberländern:

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS In Wembley sollen am 11. Juli möglichst viele Plätze besetzt sein