UEFA eröffnete Verfahren gegen Rapid-Gegner Bukarest

Die europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Montag wegen Vorfällen im Europa-League-Quali-Spiel gegen Hajduk Split ein Verfahren gegen Steaua Bukarest eingeleitet. Dem nun offiziell FCSB genannten Club werden das Schleudern von Wurfobjekten, das Zünden von Feuerwerkskörpern und ineffiziente Organisation vorgeworfen. Zudem waren beim 2:1 gegen die Kroaten am 16. August Fans aufs Spielfeld gelaufen.

Eine Entscheidung wurde für 31. August angekündigt, also einen Tag nach dem Play-off-Rückspiel gegen Rapid in Bukarest. Das erste Match steigt am kommenden Donnerstag in Wien.

Quelle: APA