UEFA könnte Entscheidung über Zuschauer bald fällen

Nach dem umstrittenen Pilotprojekt beim Supercup-Sieg von Bayern München gegen den FC Sevilla will die UEFA vermutlich noch in der kommenden Woche eine Entscheidung über künftige Fan-Regularien treffen. Rund um die Auslosung zur Champions League am Donnerstag in Nyon könnte demnach entschieden werden, ob auch in der Fußball-Königsklasse und in den anstehenden Länderspielen im Oktober wieder Zuschauer Zutritt zu den Stadien bekommen, hieß es am Freitag aus Verbandskreisen.

"Die Organisation lief reibungslos", teilte die UEFA am Freitagabend mit. Die Zuschauer hätten die Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen akzeptiert und die Hygiene-Vorschriften befolgt, hieß es in einer Mitteilung einen Tag nach der Partie in der Puskas Arena von Budapest. Trotz Kritik hatte die Europäische Fußball-Union die Partie im Corona-Hotspot vor rund 15.500 Zuschauern veranstaltet. Quelle: Apa/Dpa