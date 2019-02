UEFA mit Premiere des Videobeweises in CL zufrieden

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat eine positive Bilanz nach der Premiere des Videobeweises in der Champions League gezogen. "Ich bin sehr zufrieden mit der Einführung", sagte der leitende Schiedsrichter Roberto Rosetti am Freitag. "Die Technologie hat perfekt funktioniert." Das System wurde in den ersten vier Achtelfinalpartien am vergangenen Dienstag und Mittwoch erstmals genutzt.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Bisher keine Probleme in der Champions League