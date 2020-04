UEFA setzt Ligen mit 25. Mai Deadline für Neustart-Pläne

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will von den nationalen Ligen bis 25. Mai Informationen über deren Pläne zu einem Neustart der durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison erhalten. Weil bei der UEFA die Planung für die Europacup-Bewerbe der kommenden Saison 2020/21 ansteht, setzte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Brief an die 55 Mitgliedsverbände eine Deadline.

SN/APA (AFP)/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Ceferin schrieb an die 55 Mitgliedsverbände einen Brief